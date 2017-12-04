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Сильнейшая магнитная буря накроет Землю
Самая мощная магнитная буря атакует Землю 18 декабря.
Декабрь будет богат на магнитные бури. Первую следует ожидать от 4 до 7 числа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Следующие бури в этом месяце следует ожидать от 11 до 13 декабря. Длительные солнечные ветры негативно влиять на здоровье и самочувствие людей.
А вот мощнейшая магнитная буря атакует Землю 18 декабря. Она будет однодневной, но довольно сильной. Поэтому надо быть готовым к резкому ухудшению самочувствия.
Как сообщалось, в прошлом месяце магнитные бури начались 7 ноября и длились до 11 ноября без перерыва.
Доктора советуют в период магнитных колебаний отменить физические нагрузки и избегать стрессов. Также специалисты рекомендуют на это время отказаться от алкоголя, курения и наладить систему питание: отказаться от жирной и тяжелой пищи, избегать продуктов, способствующих задержке жидкости в организме (соленое и копченое, – ред.).
Теги: Донбасс, Земля, магнитная буря
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