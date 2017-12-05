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Страна ЕС приняла важное решение об однополых браках

05.12.2017 19:06
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Страна ЕС приняла важное решение об однополых браках

Во вторник, 5 декабря, в Австрии официально разрешили однополые браки. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что "брак для всех" был узаконен Конституционным судом Австрии, и однополые браки можно будет зарегистрировать уже с 1 января 2019 года.
Ранее на территории Австрии однополые пары могли оформить свои отношения только как "однополые партнерства", однако, подобные союзы предоставляли меньше прав, чем гетеросексуальные браки.

В рамках рассмотрения дела в суде было решено, что подобные различия дискриминировали граждан и противоречили конституции.



Теги: Донбасс, Европейский союз, Австрия, Конституционный суд, однополые браки
 
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