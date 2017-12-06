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Отстранение РФ от Олимпиады: кремлевские спортсмены угрожают ядерным оружием
Пользователей интернет-сети позабавили угрозы российской спортсменки Светланы Хоркиной, которая «угрожала» международному олимпийскому комитету ядерным оружием
«МОК расписался в своей никчемности. Но сломить Россию не получится – у нее есть армия, ядерное оружие и великие люди», — отметила она.
По мнению пользователей сети, слова Хоркиной демонстрируют ее не самые лучшие умственные качества.
«Все же, как мало надо, чтобы мир узнал, что ты феерическая тупица», «когда Хоркина вертелась на перекладине и прыгала через коня – она казалась гораздо умнее», «Боинг – сбивали. С мусульманами – воюем. На Олимпиаду – не едем. В России плавно наступил 84-й год», «а почему мегачемпион ядерной державы должен на равных бороться за выход из группы с какими-то испанцами и словенцами», — пишут они.
Напомним, Российскую Федерацию отстранили от участия в Олимпийских играх-2018, которые пройдут в корейском городе Пхенчхане. Более того, она потеряла свои полномочия в Международном олимпийском комитете. Также на Олимпиаде было запрещено использовать в каким-либо виде использовать российскую символику, гимн и флаг.
Источник: Politeka
Теги: политика, Россия, Донбасс, олимпиада, санкции
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