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По окружению Путина готовится новый удар, озвучена точная дата

06.12.2017 20:32
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По окружению Путина готовится новый удар, озвучена точная дата

Европейский союз намерен обсудить вопрос введения новых экономических санкций против Российской Федерации

Об этом заявил брюссельский журналист Рикард Йозвяк, передает Знай.

«В следующий четверг, возможно, пройдет дискуссия в Европейском совете. Но по большому счету, сам процесс обсуждения состоится 18 декабря. При этом он может закончится только через несколько дней», — отметил он.

Напомним, по информации западных СМИ, Российская Федерация и Соединенные Штаты ведут переговоры о возможном снятии санкций в обход «украинского вопроса». Об этом сообщается в письме руководителя компании ACU Strategic Partners Алекс Капсон.

Также следует напомнить, что Европейский союз снял с России санкции в отношении закупки и продажи ракетного топлива гидразина, которое необходимо для совместного российско-европейского проекта ExoMars.

 Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Путин
 
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