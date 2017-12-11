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Новые санкции США против РФ: стали известны первые подробности
Под новые санкции США могут попасть екатеринбургское опытно-конструкторское бюро "Новатор" имени Люльева и его подрядчики. Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на близкий к Госдепартаменту источник.
Как известно, ограничения анонсированы в связи с нарушением Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Переговоры по этому вопросу должны пройти во вторник (12 декабря) и среду (13 декабря) в Женеве. В них также примут участие представители Казахстана, Беларуси и Украины, которые формально также считаются участниками договора. На встрече в таком формате настоял Вашингтон.
Отмечается, что "Новатор" разработал ракету 9М729, которую, как считают власти США, Россия испытала в нарушение положений договора.
При этом источники называют переговоры в Женеве одной из последних возможностей спасти договор об РСМД.
Ранее группа ИС сообщала о том, что Трамп утвердил новые санкции против РФ.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
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