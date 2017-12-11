Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Путин приказал выводить российские войска

11.12.2017 13:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин приказал выводить российские войска

Президент России Владимир Путин впервые приехал в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим. Там он поручил Минобороны РФ начать вывод российской группировки войск из Сирии, передает УНИАН.

"Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - заявил Путин, выступая перед военнослужащими.

Отметим, 6 декабря начальник Генштаба России и первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от ИГ. В свою очередь, Пентагон и эксперты опровергают заявление РФ об "освобождении" Сирии от ИГИЛ.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, войска, Сирия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх