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Супруга Саакашвили заявила об экстрадиции политика в Грузию

11.12.2017 09:04
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Супруга Саакашвили заявила об экстрадиции политика в Грузию

Сандра Рулофс, супруга Михаила Саакашвили, сделала заявление о том, что украинские и грузинские власти теперь действуют сообща и готовят экстрадицию политика в Тбилиси, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс.

«Я не надеюсь на справедливый украинский суд, который завтра должен вынести решение о мере пресечения моему мужу. Скорее всего, решение суда уже продиктовано украинской властью и его оставят в предварительном заключении. Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора по Михаилу в грузинском суде, а уже потом, по задуманному плану, его хотят экстрадировать из Киева в Тбилиси», - заявила накануне Рулофс. По ее мнению, грузинские и украинские власти «действуют примитивно и грубо, без оглядки на все международное сообщество». 

Кроме того, супруга Саакашвили подчеркнула, что закон в Украине больше не действует, и в стране все решают, как в средневековье. По ее мнению, Саакашвили похитили из квартиры. Рулофс добавила, что митинг, прошедший накануне (за импичмент президенту, - ред.), продемонстрировал, что люди хотят жить по закону, а не по правилам, установленными олигархами. 



Теги: политика, Донбасс, Грузия, Саакашвили
 
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