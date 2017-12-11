Супруга Саакашвили заявила об экстрадиции политика в Грузию

11.12.2017 09:04

Сандра Рулофс, супруга Михаила Саакашвили, сделала заявление о том, что украинские и грузинские власти теперь действуют сообща и готовят экстрадицию политика в Тбилиси, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс.



«Я не надеюсь на справедливый украинский суд, который завтра должен вынести решение о мере пресечения моему мужу. Скорее всего, решение суда уже продиктовано украинской властью и его оставят в предварительном заключении. Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора по Михаилу в грузинском суде, а уже потом, по задуманному плану, его хотят экстрадировать из Киева в Тбилиси», - заявила накануне Рулофс. По ее мнению, грузинские и украинские власти «действуют примитивно и грубо, без оглядки на все международное сообщество».



Кроме того, супруга Саакашвили подчеркнула, что закон в Украине больше не действует, и в стране все решают, как в средневековье. По ее мнению, Саакашвили похитили из квартиры. Рулофс добавила, что митинг, прошедший накануне (за импичмент президенту, - ред.), продемонстрировал, что люди хотят жить по закону, а не по правилам, установленными олигархами.