- Как взрыв на австрийском трубопроводе может отразиться на Украине17:14
- Языковой скандал: Венгрия выдвинула Украине ультиматум из трех новых условий15:52
- Песков: «Мы с волнением наблюдаем за эволюцией заявлений Саакашвили»15:20
- Путин обменял украинских заложников на убийц журналиста15:00
- Виток развала России ускорен в разы. И уже не важно, с Путиным это произойдет или без него", - Наталья Гулевская14:49
- В ООН назвали новые данные о жертвах среди гражданских лиц на Донбассе13:56
- Оборот торговли вырос в январе-октябре между РФ и Украиной12:34
- Военный эксперт: Путин готовится к новой войне11:19
- "Донецк был посильнее, а в Луганске не понимали, чем Плотницкий лучше остальных", - Стрелков сдал боевиков "с потрохами" и признался, почему экс-главарь "ЛНР" убирал конкурентов10:59
- Что ЕС сделал, чтоб угомонить Россию в отношении Украины: названы главные шаги10:41
Виток развала России ускорен в разы. И уже не важно, с Путиным это произойдет или без него", - Наталья Гулевская
До официального назначения выборов остается неделя, и если это произойдет, они для РФ станут последними. Вся демагогия о пересмотре Основ конституционного строя изначально ничтожна сама по себе, а подобные инициативы могут предлагать только дилетанты. Российская Конституция не предусматривает изменение двух первых глав своего текста, и любые попытки их переписать спровоцируют развал и силовое противостояние между разными народами России.
С Путиным или без него Россия все равно бы дождалась очередного витка развала, но теперь это будет ускорено в разы, пишет для opentown российский политик Наталья Гулевская, передает "Диалог.UA". В 1917 году Российская империя вступила на свой исторический путь распада и вынуждена была пойти на республиканское деление, которое в 1991 году и определило новые границы урезанной империи, придав новый правовой статус автономным республикам. Третий виток развала будет однозначной потерей 21 республики и формирования из оставшихся регионов конфедеративного государства. Но это еще не самое страшное для путинских элит, с момента объявления СФ очередных президентских выборов чиновники, госслужащие и должностные лица теряют свое право на люстрацию, которая и так предлагалась оппозицией без достаточных на то оснований. Весь государственный аппарат будет ждать международное уголовное преследование за аннексию Крыма и иные военные преступления. А всех псевдолибералов и псевдодемократов, ратующих за участие в выборах Путина, прошу ответить на единственный вопрос: если вы допускаете неминуемую победу Путина, то 18 марта он станет легитимным президентом на очередной президентский срок и вы будете готовы признать его победу? Ранее эксперт объяснил, зачем Путину понадобилось внезапно сворачивать военную операцию в Сирии. Также известный украинский политолог посоветовал россиянам забыть про Украину и заняться наконец делами своей страны, где проблем не то что не меньше, чем в Украине, а в тысячи раз больше.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, Путин
- Россияне из "ДНР" и "ЛНР" будут голосовать на выборах в Госдуму на территории России
- Обезьянки Кремля: Плотницкий, как и Захарченко, перенес выборы
- Перебор роспропаганды: в Кремле связали возобновление войны на Донбассе в августе с президентскими выборами в США
- Рoccия пoмoгaeт бoeвикaм c пoдгoтoвкoй к мecтным выбopaм на оккупированном Дoнбacce
- В Донецкой области не дали проголосовать гражданке России
- В России громко заявили о досрочных президентских выборах
- Мариупольский «Азовмаш» и «Торговый флот Донбасса» выставят на продажу18:22
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"17:59
- Обмен пленными на Донбассе: стало известно новое предложение боевиков17:41
- "Жителям Моспино и других городов, захваченных "ДНР", не расслабляться! Не держите дома ничего запрещенного, в том числе в компьютерах и телефонах!" - Казанский17:22
- Наглая ложь Захарченко об автобусах "сделано в ДНР" раскрыта полностью: харьковский сепаратист Долгов зафиксировал на КПП, откуда машиины приехали в Донецк "на сборку"17:03
- Освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о жутких пытках. ВИДЕО16:53
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса16:51
- В оккупированной Горловке появились казачьи патрули из России16:44
- Боевики обстреливают собственные позиции и снимают это на видео15:37
- Льготы для учащихся из прифронтовой зоны Донбасса15:16
- Мариупольский «Азовмаш» и «Торговый флот Донбасса» выставят на продажу18:22
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"17:59
- Обмен пленными на Донбассе: стало известно новое предложение боевиков17:41
- "Жителям Моспино и других городов, захваченных "ДНР", не расслабляться! Не держите дома ничего запрещенного, в том числе в компьютерах и телефонах!" - Казанский17:22
- Как взрыв на австрийском трубопроводе может отразиться на Украине17:14
- Наглая ложь Захарченко об автобусах "сделано в ДНР" раскрыта полностью: харьковский сепаратист Долгов зафиксировал на КПП, откуда машиины приехали в Донецк "на сборку"17:03
- Освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о жутких пытках. ВИДЕО16:53
- "Что это за позор в Донецке?!" - соцсети боевиков "ДНР" возмутили кадры "позорного издевательства" над Моторолой в столице Донбасса16:51
- В оккупированной Горловке появились казачьи патрули из России16:44
- Цирк с Саакашвили - договорняк16:19
- Цирк с Саакашвили - договорняк16:19
- Больницы покупают лекарства от рака на 400% дороже международных организаций15:06
- БЫЛ ЛИ ГИТЛЕР В МАРИУПОЛЕ? 07:11
- Признаки менингита, о которых должны знать все родители06:56
- Овен — в красном, Телец — в синем: в чем встречать 2018 год по Знаку Зодиака06:38
- Ученые раскрыли связь недосыпания с алкоголизмом20:00
- Ученые выяснили, как собаки могут повлиять на ваше здоровье19:30
- Як позбутись посічених кінчиків волосся?16:00
- Названо эффективное "домашнее" средство для очистки сосудов14:20
- Ученые нашли способ есть и худеть10:30
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
- Победа сил АТО привела к неожиданнами последствиям: адская лотерея
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди
- Пес-доброволец истребляет необычные вражеские ДРГ у Авдеевки
- Все завершилось провалом: Стрелков рассказал о поставленных задачах Путина
- Цены в Донецке: опубликован мониторинг цен на продтовары
- Страшные потери на фронте. Политиков просят прийти в себя
- Что творится на шахтах оккупированного Донбасса