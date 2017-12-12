Виток развала России ускорен в разы. И уже не важно, с Путиным это произойдет или без него", - Наталья Гулевская

12.12.2017 14:49

До официального назначения выборов остается неделя, и если это произойдет, они для РФ станут последними. Вся демагогия о пересмотре Основ конституционного строя изначально ничтожна сама по себе, а подобные инициативы могут предлагать только дилетанты. Российская Конституция не предусматривает изменение двух первых глав своего текста, и любые попытки их переписать спровоцируют развал и силовое противостояние между разными народами России.

С Путиным или без него Россия все равно бы дождалась очередного витка развала, но теперь это будет ускорено в разы, пишет для opentown российский политик Наталья Гулевская, передает "Диалог.UA". В 1917 году Российская империя вступила на свой исторический путь распада и вынуждена была пойти на республиканское деление, которое в 1991 году и определило новые границы урезанной империи, придав новый правовой статус автономным республикам. Третий виток развала будет однозначной потерей 21 республики и формирования из оставшихся регионов конфедеративного государства. Но это еще не самое страшное для путинских элит, с момента объявления СФ очередных президентских выборов чиновники, госслужащие и должностные лица теряют свое право на люстрацию, которая и так предлагалась оппозицией без достаточных на то оснований. Весь государственный аппарат будет ждать международное уголовное преследование за аннексию Крыма и иные военные преступления. А всех псевдолибералов и псевдодемократов, ратующих за участие в выборах Путина, прошу ответить на единственный вопрос: если вы допускаете неминуемую победу Путина, то 18 марта он станет легитимным президентом на очередной президентский срок и вы будете готовы признать его победу? Ранее эксперт объяснил, зачем Путину понадобилось внезапно сворачивать военную операцию в Сирии. Также известный украинский политолог посоветовал россиянам забыть про Украину и заняться наконец делами своей страны, где проблем не то что не меньше, чем в Украине, а в тысячи раз больше.