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Легендарный футболист забил шедевральный гол: видео

13.12.2017 14:30
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Легендарный футболист забил шедевральный гол: видео

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо забил эффектный гол в благотворительном матче.

В товарищеской игре встречались команда друзей Роналдиньо и звезды чемпионата Бразилии.

В одном из эпизодов матча 37-летний обладатель “Золотого мяча” решился на удар с центра поля и не прогадал – легендарный бразилец перебросил вратаря и отличился ярким голом.

Напомним, Роналдиньо завершил профессиональную карьеру в 2015 году. По ходу карьеры бразилец выступал за “Гремио”, ПСЖ, “Барселону”, “Милан”, “Фламенго”, “Атлетико Минейро”, “Керетаро” и “Флуминенсе”.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, спорт, футбол, гол
 
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