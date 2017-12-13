Тиллерсон заявил о готовности США вступить в переговоры с КНДР

13.12.2017 09:16

США готовы начать переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи без предварительных условий. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время политического форума Атлантического совета в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на AFP.

“Мы готовы провести первую встречу без предварительных условий. Давайте просто встретимся и поговорим о погоде, если вы хотите, и поговорим о том, будет ли это квадратный стол или круглый стол, если это вас интересует”, — сказал госсекретарь.

Также отмечено, что во время своего выступления Тиллерсон заявил, что сейчас экономические и дипломатические санкции не будут отменены.

Он подчеркнул, что Вашингтон “просто не может принять ядерную вооруженную Северную Корею” и президент Дональд Трамп “намерен обеспечить то, чтобы у них не было ядерного оружия, которое достигает берегов Соединенных Штатов”.

Как сообщал УНН, США, Япония и Южная Корея начали совместные учения ВМС на фоне конфронтации с КНДР.

Источник: https://from-ua.com