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Тиллерсон заявил о готовности США вступить в переговоры с КНДР
США готовы начать переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи без предварительных условий. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время политического форума Атлантического совета в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на AFP.
“Мы готовы провести первую встречу без предварительных условий. Давайте просто встретимся и поговорим о погоде, если вы хотите, и поговорим о том, будет ли это квадратный стол или круглый стол, если это вас интересует”, — сказал госсекретарь.
Также отмечено, что во время своего выступления Тиллерсон заявил, что сейчас экономические и дипломатические санкции не будут отменены.
Он подчеркнул, что Вашингтон “просто не может принять ядерную вооруженную Северную Корею” и президент Дональд Трамп “намерен обеспечить то, чтобы у них не было ядерного оружия, которое достигает берегов Соединенных Штатов”.
Как сообщал УНН, США, Япония и Южная Корея начали совместные учения ВМС на фоне конфронтации с КНДР.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, переговоры, КНДР
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