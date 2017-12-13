Ужас: В Красноярске чиновники потеряли урну с прахом Хворостовского

13.12.2017 17:05

В Красноярске журналисты не могут добиться от местных властей информации, куда делась урна с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщают местные СМИ.

После смерти Хворостовского 22 ноября в Лондоне его тело кремировали, а прах разделили на две части. Одну урну с останками захоронили 28 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве, другую отправили в родной певцу город Красноярск, согласно завещанию покойного.

Делегация красноярских чиновников привезла урну из Москвы в свой город 29 ноября. Это событие освещали местные СМИ, но в аэропорту делегацию не встречали. В правительстве края на запросы журналистов не ответили. Свой комментарий дала региональный министр культуры Елена Мироненко. Она только сказала, что капсула действительно была доставлена в Красноярск.

– Мы попытались выяснить, о чем идет речь, когда будет церемония прощания. Но Елена Мироненко говорить отказалась, заявив, что “журналисты перевирают ее слова.

В пресс-службе министерства пока не прокомментировали эту ситуацию.

К слову, во время передачи капсулы с прахом губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что урну поместят в один из мемориальных объектов в городе, но вопрос требует долгого согласования с архитекторами и родными певца.

Певец умер рано утром 22 ноября в Лондоне. Ему было 55 лет. Он боролся с опухолью мозга с 2015 года.

Источник: https://ukrainianwall.com