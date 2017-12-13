В ЕК возмущены предложением Туска отменить квоты на мигрантов

13.12.2017 11:40

Европейская комиссия назвала "неприемлемыми" планы президента Европейского совета Дональда Туска отказаться от обязательных квот для стран ЕС на переселение искателей убежища.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на EUobserver.

Туск в своем обращении накануне саммита лидеров ЕС заявил, что обязательные квоты, предложенные Еврокомиссией в рамках реформы системы предоставления убежища, "оказались неэффективными" и создали конфронтацию среди страны ЕС.

Еврокомиссар по вопросам миграции Дмитрис Аврамопулос заявил, что заявление Туска является антиевропейским.

"Это заявление отрицает, игнорирует всю работу, которую мы провели в течение последних трех лет", - сказал Аврамопулос.

Он отметил, что документ Туска также подрывает "одну из главных опор европейского проекта - принцип солидарности".

Подобные откровенные заявления из Брюсселя звучат не часто, особенно за несколько дней до саммита ЕС.

В октябре Туск делал аналогичные заявления, сказав, что у обязательных квот "нет будущего", учитывая четкое сопротивление стран "Вышеградской группы" - Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.

Напомним, Еврокомиссия решила направить в Суд ЕС жалобы против Чехии, Венгрии и Польши из-за невыполнения этими странами юридических обязательств по перемещению мигрантов.

Венгрия вообще не участвует в схеме перемещения с самого начала, Польша не переселила ни одного мигранта с декабря 2015 года, Чехия не участвует в схеме с августа 2016 и не брала на себя новых обязательств больше года.

Источник: https://from-ua.com