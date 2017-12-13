Война на Ближнем Востоке: в результате авиаудара сотни пострадавших. Много погибших

13.12.2017 14:47

В столице Йемена Сане в среду в результате авиаударов коалиции под руководством Саудовской Аравии погибли по меньшей мере 39 человек.

Об этом сообщает Reuters.

“Самолет коалиции под руководством Саудовской Аравии нанес удар по полицейскому лагерю в столице Йемена Сане, которая находится под контролем Хути, в результате чего погибли по меньшей мере 39 человек и еще 90 получили ранения, включая некоторых заключенных”, – говорится в сообщении.

По словам одного из начальников лагеря, самолет коалиции совершил семь рейдов на лагерь, расположенный в восточной части Саны, где содержались около 180 заключенных.

Представитель коалиции под руководством Саудовской Аравии пока недоступен для комментариев.

Источник: https://ukrainianwall.com