На Землю вернулись с орбиты россиянин, американец и итальянец

14.12.2017 12:39

В четверг, 14 декабря, три члена экипажа Международной космической станции (МКС) благополучно приземлились в спускаемой капсуле российского корабля «Союз МС-05» в Казахстане. Об этом сообщил Центр управления полетами (ЦУП), передают fakty.ua.

На Землю вернулись россиянин Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи. Вместе они провели на орбите 139 суток. Рязанский совершил за время пребывания на МКС один выход в открытый космос вместе с Федором Юрчихиным. Брезник совершил три выхода.

До прибытия участников следующей экспедиции работу на станции продолжат космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.