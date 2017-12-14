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На Землю вернулись с орбиты россиянин, американец и итальянец
14.12.2017 12:39
В четверг, 14 декабря, три члена экипажа Международной космической станции (МКС) благополучно приземлились в спускаемой капсуле российского корабля «Союз МС-05» в Казахстане. Об этом сообщил Центр управления полетами (ЦУП), передают fakty.ua.
На Землю вернулись россиянин Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи. Вместе они провели на орбите 139 суток. Рязанский совершил за время пребывания на МКС один выход в открытый космос вместе с Федором Юрчихиным. Брезник совершил три выхода.
До прибытия участников следующей экспедиции работу на станции продолжат космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.
Теги: США, Донбасс, Италия, Российская Федерация, МКС, космонавт, возвращение
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