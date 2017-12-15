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Софи Тернер рассказала о шокирующем финале "Игры престолов"
Актриса отметила, что читать, чем закончится история, было настоящим шоком
Звезда "Игры престолов", исполнительница роли Сансы Старк, актриса Софи Тернер, рассказала, что она уже прочитала сценарий финала сериала, и поделилась, что он будет действительно впечатляющим. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.
Она рассказала, как актерам впервые читали сценарий финала:
"В конце последней главы сценария нам прочитали "Конец "Игры престолов". Как только это прозвучало, практически все актеры заплакали. Все хлопали сценаристам сериала. Это было невероятно".
Актриса отметила, что читать, чем закончится история, было настоящим шоком. Выживет ли ее героиня в финале, Софи не рассказала. В то же время Софи добавила, что актеры "Игры престолов" так же любят строить теории о его сценарии, как и фанаты, потому слишком доверять их версиям не стоит, ведь студия тратит много усилий на то, чтобы избежать спойлеров.
"В этом сезоне будет гораздо больше романтических отношений, чем в любом другом. Больше знакомств, больше теорий и большей разных союзов", – добавила она.
Напомним, что популярная актриса Софи Тернер назвала сроки выхода заключительного сезона сериала "Игра престолов". По словам звезды, восьмой сезон выйдет на широкий экран в 2019 году.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, сериал, финал, Игра престолов
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