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В Белом доме рассказали, за что Трамп поблагодарил Путина

15.12.2017 11:15
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В Белом доме рассказали, за что Трамп поблагодарил Путина

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина за признание экономических успехов США.

На сайте Белого дома сказано, что вчера на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что при Трампе «мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает». По мнению Путина, это говорит о доверии инвесторов к американской экономике.

В Белом доме добавили: «Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: политика, Донбасс, Путин, Дональд Трамп
 
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