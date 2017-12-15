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В Белом доме рассказали, за что Трамп поблагодарил Путина
15.12.2017 11:15
Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина за признание экономических успехов США.
На сайте Белого дома сказано, что вчера на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что при Трампе «мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает». По мнению Путина, это говорит о доверии инвесторов к американской экономике.
В Белом доме добавили: «Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание крепких экономических показателей Америки на ежегодной пресс-конференции».
Источник: https://donpress.com
Теги: политика, Донбасс, Путин, Дональд Трамп
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