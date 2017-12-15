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В Британии боятся, что РФ может оставить страны НАТО без интернета
Россия может угрожать безопасности глубоководных кабелей, связывающих США и Европу, и необходимых для обеспечения интернета и ведения международной торговли. Об этом заявил начальник британского генштаба и будущий глава военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич во время выступления в Королевском институте объединенных родов войск (RUSI), передает РИА Новости.
По его словам, Великобритания и ее союзники по НАТО должны уделить первостепенное внимание защите линий коммуникации от России, которая продолжает модернизировать свой флот, в том числе атомные и неатомные подводные лодки, а также нетрадиционные средства ведения войны.
"Появилась новая угроза для нашего процветания и образа жизни, для кабелей, пересекающих морское дно, нарушение работы которых вследствие обрыва или разрушительного воздействия… нарушит порядок международной торговли и работы интернета", — заявил он.
По этой причине НАТО должны развивать собственные военно-морские силы, чтобы не отставать от России, модернизирующей флот, заявил Пич далее.
Он отметил, что Великобритании, играющей в НАТО "ведущую роль", нужно внедрять инновации и укреплять боеспособность как можно скорее, поскольку Россия "играет военными мускулами", а ее "аппетит к обеспечению своих национальных интересов" представляет серьезную угрозу. "Это нужно сделать за месяцы, не за годы", — подчеркнул британский маршал.
Представители Запада многократно обвиняли Москву в том, что она якобы представляет угрозу для стран НАТО. Владимир Путин при этом заявлял, что Россию бояться нечего, отмечая, что ее действия являются реакцией на те или иные инициативы альянса — в частности, на развертывание американских ПРО в непосредственной близости от своей территории.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Великобритания, НАТО
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