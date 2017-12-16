Удар из космоса по Сочи: соцсети в панике, официальные ведомства делают заявления

16.12.2017 07:37

В МЧС РФ опровергли информацию о падении метеорита в Сочи.



Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в окрестностях Сочи упал метеорит. Пользователи писали, что слышали мощный хлопок. Некоторые даже видели, как в небе "с шипением и шумом пролетел неизвестный объект", пишут российские СМИ.



"Заявок о предположительном падении метеорита в Сочи в экстренные службы не поступало", - заявили представители МЧС РФ в Краснодарско крае.



В пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье" также сообщили, что "падения объектов внеземного происхождения на федеральные дороги Краснодарского края и Республики Адыгея не зафиксировано, все дороги в штатном режиме".