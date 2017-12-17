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Путин заявил, что ЦРУ помогло спасти Питер от террористов

17.12.2017 18:56
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Путин заявил, что ЦРУ помогло спасти Питер от террористов

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил глава Белого дома Дональда Трампа за якобы переданную Центральным разведуправлением США (ЦРУ) информацию, которая помогла найти подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге. Как сообщает пресс-служба президента РФ, речь идет о подготовке взрывов в Казанском соборе и других людных местах Петербурга.

Телефонный разговор Путина с Трампом, по данным Кремля, состоялся вечером 17 декабря по инициативе российской стороны. В пресс-службе уверяют, что президент РФ отметил: информации ЦРУ хватило для обнаружения, розыска и задержания подозреваемых.

Путин заверил Трампа, что "российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, безусловно и незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам, как это всегда делалось и ранее".

"Глава российского государства попросил президента США передать слова благодарности директору ЦРУ и оперативным сотрудникам американской разведки, которые получили эту информацию", — говорится в сообщении Кремля.

Накануне Выборгский районный суд Петербурга арестовал до 14 февраля 2018 года обвиняемого в пособничестве в подготовке теракта в Казанском соборе Антона Кобеца. По версии следствия, с ноября он помогал арестованному ранее Евгению Ефимову найти место для взрыва и советовал, как совершить теракт. Ефимова обвинили в незаконном изготовлении взрывчатки (часть 1 статьи 223.1 УК РФ), а также в подготовке теракта (часть 1 статьи 30 и часть 1 статьи 205 УК РФ). Он признал, что планировал устроить теракт в Казанском соборе 17 декабря.

По информации ФСБ, арестованные были сторонниками террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), а их действия координировались из-за границы через Telegram.



Теги: Россия, США, Путин, Санкт-Петербург, терроризм, ЦРУ
 
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