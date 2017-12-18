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Американским военным удалось поймать главаря ИГИЛ

18.12.2017 16:20
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Американским военным удалось поймать главаря ИГИЛ

Военным США удалось поймать главаря террористов ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил осведомленный источник, сообщает "Новое время", ссылаясь на Yeni Safak.

Отмечается, что сейчас он находится в опорном пункте армии США в Сирии. Согласно имеющимся данным, аль-Багдади захватили в Ираке, после чего доставили на базу США в сирийском Рас-аль-Айне на северо-востоке страны, а затем в опорный пункт американских сил недалеко от города Эль-Хасака, передает Обозреватель.

Кроме того, стало известно, что главарь ИГИЛ во время спецоперации получил ранение в ногу.

"Главарь был захвачен вместе с семью командирами группировки, один из которых — гражданин Ирака", — добавил источник.

В то же время официальных подтверждений захвата аль-Багдади, о ликвидации которого уже неоднократно сообщалось ранее, пока нет.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: США, Донбасс, военные, терроризм, ИГИЛ
 
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