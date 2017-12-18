Нашел свою красотку: Ричард Гир решил жениться в третий раз

18.12.2017 09:30

68-летний голливудский актер сделал предложение правозащитнице, которая вдвое младше его

Он наконец-то нашел свою красотку. Любимец женщин Ричард Гир решил жениться в третий раз. Пишет британское издание ДейлиМейл.

68-летний голливудский актер сделал предложение правозащитнице, которая вдвое младше его. 34-летняя Алехандра Сильва занимается правами бездомных.

Папарацци разоблачили пару во время их официального визита в парламент Испании. Там во время выступления – избранница Гира продемонстрировала обручальное кольцо из белого золота с крупным бриллиантом.

Ранее сообщалось, что Ричард Гир решил оставить Голливуд ради женитьбы на молодой подруге.

Также напомним, что 67-летний Ричард Гир пришел на премьеру с 34-летней подругой. Внушительная разница в возрасте не смущает влюбленных. Пара с удовольствием позировала фотографам. На фото Ричард нежно обнимает подругу, которая выбрала для показа драмы скромный наряд.

Кроме того, мы писали, что Ричард Гир рассказал о первоначальном замысле "Красотки". 67-летний актер в интервью Variety заявил, что в оригинальном сценарии у картины было другое название и конец – взаимная любовь персонажей не планировалась, а героиня Джулии Робертс должна была умереть от передозировки.

Источник: https://www.segodnya.ua



