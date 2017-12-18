Сотрудницу британского посольства изнасиловали и задушили

18.12.2017 13:18

В Ливане обнаружили тело сотрудницы посольства Великобритании в Бейруте Ребекки Дайс. По данным телеканала OTV, на женщину напали двое неизвестных. Сперва, дипломата изнасиловали, а затем задушили.

- Мы опустошены потерей нашей любимой Ребекки. Мы делаем все возможное, чтобы понять, что произошло, - прокомментировали ситуацию близкие жертвы.

Дайс занимала должность менеджера по программам и политики Департамента международного развития Великобритании. Этой работой в Бейруте она начала заниматься в январе 2017 года. Расследованием инцидента занимается местная полиция, подробности и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Источник: https://from-ua.com