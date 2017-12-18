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США готовят новые жесткие санкции против России – СМИ
В Москве уже выступили с ответными угрозами
ЕС уже продлил санкции против РФ, а США готовятся принять новый пакет антироссийских санкций в феврале 2018 года. Об этом пишет российское издание "Известия" со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Согласно информации источников, помимо официальной части документа будет разработан и закрытый список, включающий более сотни фамилий российских граждан. В этот список будет входить несколько сотен фамилий граждан России. Санкции против них не будут вводиться. Но этот документ станет сигналом для европейцев, что с этими людьми вести дела нежелательно, рассказал один из собеседников.
По его словам, в этот список могут попасть российские бизнесмены, общественные деятели, чиновники и граждане РФ, имеющие государственные награды. Он будет доступен только для союзников и партнеров США в Европе.
Между тем председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела Андрей Климов сообщил, что Россия уже начала подготовку возможных мер в ответ на действия США.
"Мы будем действовать в режиме зеркальной дипломатии. Все недружественные действия США будут встречены такими же мерами со стороны России", – отметил Климов.
Как сообщалось, ранее посол США в Москве назвал главное условие для отмены санкций против России. Джон Хантсман уверен, что выход из кризиса потребует серьезных усилий в решении спорных вопросов.
Напомним, санкции США против Росси вводились в несколько этапов. Первые ограничения были введены после незаконной аннексии Крыма.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
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