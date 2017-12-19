Новейший британский авианосец дал течь

19.12.2017 12:04

Во вторник, 19 декабря, британские газеты вышли с возмущенными заголовками — самый дорогой, самый современный, самый мощный боевой корабль в истории Соединенного Королевства дал течь! Атомный авианосец «Королева Елизавета», строительство которого обошлось казне в 4,1 миллиарда долларов, нуждается в срочном ремонте менее чем через две недели после того, как был принят на вооружение командованием Королевского флота, передает fakty.ua.

Авианосец теперь вынужден вернуться в Портсмут, чтобы устранить течь. Как утверждает газета The Guardian, ремонт может обойтись в несколько миллионов фунтов.

Также ставится под сомнение утвержденный на 2018 год план испытаний авианосца. «Королева Елизавета» должен был отправиться к восточному побережью США. Там командование запланировало отработку палубных вертолетов и палубных истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Напомним, на палубе новейшего британского авианосца могут размещаться одновременно до 40 самолетов и вертолетов.