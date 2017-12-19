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Путин: Перемены к лучшему – необратимы
Путин назвал свой долг в качестве кандидата в президенты. Российское общество должно беречь свою свободу и стабильность, чтобы перемены к лучшему были необратимы, заявил президент России Владимир Путин на "Форуме действий" Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает segodnya.ua.
Путин отметил, что видит в этом общенациональную задачу и свой личный долг не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты.
"Сильная, устремленная в будущее Россия нужна всем нам, все зависит только от нас", — подчеркнул он.
Президент также отметил роль ОНФ в создании благоприятных условий в различных областях общественной жизни.
"Это известные проекты, которыми вы занимаетесь: общественный контроль в сфере госзакупок, здравоохранения, в образовании, это защита экологии, обустройство территории, это дороги, т.е. инфраструктура. Эти и другие инициативы приносят ощутимые, конкретные результаты для наших людей", — сказал российский лидер.
6 декабря Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на выборах главы государства.
Напомним, Постановление Совета Федерации о назначении выборов президента РФ на 18 марта 2018 года официально опубликовано в "Российской газете", с этого момента оно вступает в силу. Таким образом, официально дан старт кампании по выборам президента РФ.
Как известно, выборы президента России состоятся в марте 2018 года.
Также была названа причина неучастия Путина в предвыборных дебатах. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что действующему президенту участвовать в таких дебатах бессмысленно.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, выборы президента, дебаты, Песков
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