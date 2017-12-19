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Siemens подписал новый крупный контракт на поставку турбин в Россию

19.12.2017 08:51
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Siemens подписал новый крупный контракт на поставку турбин в Россию

В понедельник, 18 декабря, немецкий концерн Siemens подписал крупный контракт на строительство в Нижнекамске парогазовой электростанции мощностью 495 МВт. Стоимость сделки составляет 380 миллионов евро, сообщает fakty.ua.

Подписание прошло в Мюнхене. Документы заверили президент Siemens в России Дитрих Меллер и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (группа компаний «Таиф») Азат Бикмурзин в присутствии заместителя премьер-министра Баварии Ильзе Айгнер, президента Татарстана Рустама Минниханова и главного управляющего Siemens Джо Кэзера.

Siemens обязался поставить две газовые турбины SGT5−2000Е и одну паровую турбину ST-600, а также оборудование для распределения энергии. Субподрядчиком выступит турецкая строительная компания ENKA. Ожидается, что «Нижнекамскнефтехим» также заключит с Siemens 13-летнее соглашение на обслуживание турбин и прочего оборудования.

Электростанция должна быть запущена к маю 2021 года. Она будет работать на синтетическом газе — побочном продукте нефтехимического производства «Нижнекамскнефтехима».

Руководство Siemens подчеркивает, что будет сохранять полный контроль над поставкой и установкой оборудования, поскольку компания является генеральным подрядчиком.

Это первый крупный контракт Siemens в России после того, как четыре турбины немецкого концерна оказались в аннексированном Крыму. Немецкий концерн пытается через суды добиться возвращения попавших на полуостров турбин, но пока натыкается на отказ.

В июле Siemens объявил, что сокращает свою деятельность в России из-за скандала с турбинами. Позиция компании заключается в следующем — российские партнеры обманули концерн, именно поэтому произведенное им оборудование в обход санкций Евросоюза попало в Крым.



Теги: Донбасс, Крым, Германия, Российская Федерация, строительство, контракт, турбина
 
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