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В России упал самолет с 13 пассажирами на борту (ВИДЕО)

19.12.2017 13:30
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В России упал самолет с 13 пассажирами на борту (ВИДЕО)

В аэропорту российского города Нарьян-Мар, который является административным центром Ненецкого автономного округа, сразу после взлета разбился самолет, сообщает Телеканал новостей «24».
В авиакатастрофу попал самолет Ан-2, который совершал рейс "Нарян-Мар – Харут". Известно, что на время авиакатастрофы на борту самолета находились 13 человек, из которых 2 – члены экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе ребенок 5 лет. Кроме того, остальные пассажиры получили травмы различной тяжести и были госпитализированы.
На месте происшествия работают медики и правоохранители.



Теги: Россия, самолет, авиакатастрофа
 
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