Россия и Китай готовятся к войне с США после вторжения Трампа в КНДР – СМИ

20.12.2017 10:30

Генерал-лейтенантом Ван Хунгуаном, бывшим заместителем командующего в западном военном округе Китая Нанкин, сделано заявление о том, что войну на территории Корейского полуострова можно ожидать в любую минуту. Сейчас наступил самый опасный период, и напряжение может снизиться лишь в марте 2018 года. И совместные российско-китайские учения, которые были проведены недавно, говорят о готовности противостоять силам США. Об этом пишет издание Newsweek.

"Китай должен быть психологически подготовлен к возможной корейской войне, и северо-восточные регионы Китая должны быть мобилизованы с этой целью. Подобная мобилизация не является началом войны, она имеет исключительно оборонительные цели", – напоминает эксперт слова Хунгуана.

В отдельном интервью китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что высокотехнологичные противоракетные учения, проведенные Китаем и Россией в Пекине, были, на самом деле, совместным усилием двух ведущих военных конкурентов США по защите от возможной атаки по приказу президента Дональда Трампа. И Китай, и Россия поддержали США в осуждении северокорейского ядерного-ракетного арсенала, но Пекин и Москва твердо выступают против расширения военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в статье.

"Главной мишенью совместных учений Китая и России являются США, ведь у Америки есть баллистические и крылатые ракеты, которые могут представлять реальную угрозу для Пекина и для Москвы", – отметил Сун.

"И Китай, и Россия хотели использовать эти совместные противоракетные учения в целях стратегического сдерживания. Они хотят заставить США вывести свою систему ПРО THAAD с Корейского полуострова", – добавил он.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что США пытались уладить северокорейский кризис политико-дипломатичным путем, однако эти варианты не сработали и теперь американцы могут уничтожить Северную Корею.

В свою очередь стало известно, что Китай не поддерживает возможное военное решение проблемы КНДР, о чем дали понять в США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.