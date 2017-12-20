Сербия отказалась вводить санкции против РФ из-за аннексии Крыма

20.12.2017 09:15

Президент Сербии Александр Вучич заверил президента РФ Владимира Путина, что Сербия не введет санкции против России из-за незаконной аннексии Крыма. Приверженность такой своей позиции он озвучил в ходе переговоров в Кремле, передает 112-Украина со ссылкой на Balkaninsight.

"Вучич … подтвердил существующую позицию Сербии в отношении Крыма, согласно которой страна не должна присоединяться к санкциям ЕС или США против России, введенные в связи с аннексией Крыма у Украины в 2014 году", - пишет издание.

Также Balkaninsight сообщает о том, что российский и сербский президенты подписали соглашение, которое позволяет Сербии реэкспорт российского газа. Газовое соглашение будет действовать до 2021 года и позволит России поставлять в Сербию до 5 млрд кубометров газа ежегодно.

Напомним, что позицию Сербии по поводу антироссийских санкций ранее озвучил министр иностранных дел и вице-премьер Сербии Ивица Дачич. В ноябре он заявил, что его страна желает поддерживать с Россией сотрудничество и дружеские отношения в политической и экономической сферах, в науке, культуре, образовании, поэтому Сербия не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям. Кроме того, Сербия стала одной из трех государств европейского континента, которые 19 декабря проголосовали против резолюции ООН по ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина).

Источник: https://from-ua.com