Страшное пророчество свершилось: биткоин начал стремительное падение

20.12.2017 11:20

После предупреждений о рисках вложений в биткоины, эта криптовалюта с воскресенья, 17 декабря, с $20,089, подешевела на 15% — до $ 16,626

Это самое низкое падение стоимости биткоина с момент открытия торгов первыми фьючерсами на чикагской бирже Cboe Global Markets 10 декабря. Тогда фьючерсы на биткоин поднялись на 25%.

Напомним, вчера, 19 декабря стало известно, что соучредитель компании Bitcoin.com инвестор Эмиль Ольденбург продал все свои биткоины и заявил о неликвидности этой криптовалюты и риска вложений в нее. При этом он не отказался от вложений в криптовалюты, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.

Как уже сообщала Politeka, ажиотаж вокруг криптовалют в Украине привел к тому, что биткоин стал пособником криминалитета.

А компания по исследованию рынков Birinyi Associates сопоставила масштабы биткономании с известными случаями финансовых пузырей за всю историю.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Bloomberg