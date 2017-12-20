Верховенство права: в ЕС готовы наказать Польшу

20.12.2017 18:30

Европейская комиссия приняла решение о начале процедуры введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права

Информацию подтвердил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманc на пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что ЕС дает Варшаве три месяца для представления рекомендаций относительно верховенства закона.

Еврокомиссия считает, что польский закон об общих судах подрывает независимость польских судей. Таким образом, в Брюсселе решили применить статью 7 договора о ЕС, в которой говорится о серьезных угрозах верховенству права.

В результате Польша может потерять право голоса в ЕС. В организации также решили направить этот закон в Европейский суд.

Еще 15 ноября Европарламент принял критическую резолюцию относительно Польши, которая рекомендует запустить процедуру применения санкций против страны.

Польское правительство не теряет надежды, что ЕС не наложит санкции на их страну. Решение может быть заблокировано, ведь ближайший союзник Польши в ЕС, Венгрия, вероятно, будет выступать против него.

Ранее Politeka сообщала, что президент Польши Анджей Дуда заявил о дальнейшей поддержке Украине в период преобразований в стране.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Polska Agencja Prasowa