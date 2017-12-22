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Анфиса Чехова в день рождения осталась без платья
Ведущая планировала провести свой день рождения в Венеции
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как отметила день рождения. Накануне 40-летия Анфиса потеряла чемодан. В результате, она осталась без праздничного платья, туфель и косметики. Ведущая планировала провести свой день рождения в Венеции, но оказалась в Сочи.
"Мой чемодан улетел в неизвестном направлении, и я осталась без праздничного платья, туфель и косметики (а потеря косметики для девочки это вообще почти шекспировская трагедия). Я планировала свой день рождения провести, катаясь по венецианским каналам, а жизнь решила, что должна я прокатиться по краснополянской канатке. Парадокс. Мои платья и туфли пылятся где-то в аэропорту Марко Поло, а моим праздничным нарядом стал комбинезон. Надела его почти на голое тело, и, как и обещали, совсем не холодно. Навалялись в снегу, наигрались в снежки, наплясались! И, хоть, снег я не очень люблю, но моему Дню рождения он очень идет", – поделилась звезда.
Приключения, которые случились в дороге, не испортили телеведущей настроения. "А ну ее эту Венецию! Свой день рождения я встречаю на высоте 960 метров над уровнем моря в красивейшем отеле. Воздух такой, горы из окна видны, завтрак роскошный, с утра у меня в номере цветы, тортик, шампанское. И фиг с ним с потерянным чемоданом! В моем жизненном багаже целый чемодан бесценного опыта, невероятных воспоминаний, интересных встреч и трогательных расставаний! Чемодан набит до краев, но в нем еще столько места! Спасибо, мамуля, что родила меня и воспитала! Спасибо бабушка и дедушка, за всю любовь и заботу! Спасибо папа, что сделал меня настолько сильной и научил прощать! Спасибо всем, кто прошел со мной этот 40-летний путь! Не поминайте лихо", – написала Анфиса.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, День рождения, платье, Анфиса Чехова
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