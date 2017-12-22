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Стали известны подробности разговора Путина с Меркель

22.12.2017 10:00
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Стали известны подробности разговора Путина с Меркель

Телефонная беседа, посвященная ситуации на юго-востоке Украины, состоялась между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

Штеффен Зайберт, официальный представитель канцлера, проинформировал, что в рамках телефонного разговора обсуждался вопрос вероятного возвращения представителей РФ в СЦКК на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Лидеры двух стран пришли к выводу о необходимости сделать все возможное для того, чтобы российские наблюдатели вернулись в СЦКК. Эта информация подтверждена и Кремлем, отметим, в телефонной беседе стороны указали на то, что надо как можно скорее произвести обмен пленными. "Путин и Меркель выступают за скорейшую реализацию инициативы касательно обмена заложников сторонами конфликта. Кроме того, ими поддержано рождественское перемирие, которое объявила Трехсторонняя контактная группа", - указано в сообщении. Ранее сообщалось, что новые санкции явно нервируют Кремль, по этой причине Путин хочет спасти олигархов за счет бюджета РФ.




Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Меркель
 
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