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Десять лет тюрьмы из-за вонючих носков: россияне не перестают удивлять (ВИДЕО)
Вонючка не подумал об окружающих
Во время рейса Москва-Калининград 31-летний пассажир решил снять обувь, но не подумал о других людях на борту, сообщает портал «Знай.ua».
Об этом сообщают российские СМИ.
54-летний пассажир сделал соседу замечание по поводу вонючих ног, но тот лишь рассердился. Мужчины ссорились на протяжении всего перелета и продолжили конфликт уже в аэропорту Храброво на парковке.
Спор дошел до такого, что возмущенный неприятным запахом россиянин достал нож и ударил оппонента в грудь. Вонючка пытался защищаться — он подобрал деревянный брусок с гвоздями и пытался бить им нападающего.
В драку вмешалась полиция. Мужчину с вонючими носками госпитализировали. А 54-летнего нападающего задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает до 10 лет за решеткой.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, тюрьма, самолет, носки
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