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Фатальная ошибка: полиция застрелила шестилетнего ребенка
В американском штате Техаc полиция застрелила шестилетнего ребенка
Полицейские преследовали женщину по имени Аманда Джонс, которая попыталась скрыться в трейлере.
Шериф сообщил, что женщина вышла на ступеньки и открыла огонь, после чего полиция стала стрелять в ответ. Одна из пуль прошла через стену фургона и задела ребенка, который скончался по пути в больницу.
Сотрудники полиции, участвовавшие в штурме, отстранены от работы, ведется расследование.
Напомним, в Харьковской области мужчина стрелял в патрульных полицейских, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Происшествие случилось в ночь на 22 декабря в городе Лозовая.
Как сообщала Politeka, в Одессе на ул. Атамана Головатого произошла стрельба, один из участников которой забаррикадировался в автосалоне. Полиция объявила в городе оперативный план Гром.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на The Telegraph
Теги: Донбасс, ребенок, полиция, ошибка
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