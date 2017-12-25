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Фатальная ошибка: полиция застрелила шестилетнего ребенка

25.12.2017 10:35
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В американском штате Техаc полиция застрелила шестилетнего ребенка

Полицейские преследовали женщину по имени Аманда Джонс, которая попыталась скрыться в трейлере.

Шериф сообщил, что женщина вышла на ступеньки и открыла огонь, после чего полиция стала стрелять в ответ. Одна из пуль прошла через стену фургона и задела ребенка, который скончался по пути в больницу.

Сотрудники полиции, участвовавшие в штурме, отстранены от работы, ведется расследование.

Напомним, в Харьковской области мужчина стрелял в патрульных полицейских, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Происшествие случилось в ночь на 22 декабря в городе Лозовая.

Как сообщала Politeka, в Одессе на ул. Атамана Головатого произошла стрельба, один из участников которой забаррикадировался в автосалоне. Полиция объявила в городе оперативный план Гром.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на  The Telegraph



Теги: Донбасс, ребенок, полиция, ошибка
 
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