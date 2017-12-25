Год Желтой Собаки: как он изменит мир

25.12.2017 12:40

Все человечество и вместе с ним Украина переживает этап больших перемен – на смену предыдущей многотысячелетней эпохе приходит новая, которая также продлится не одну тысячу лет. Две эпохи – новую и старую – разделяют "13 крылатых лет". Отсчет начался в 2011 году, и сегодня мы находимся почти "на экваторе" этого уникального отрезка времени.

Первые шесть лет были отмечены достаточно жесткими, некомфортными преобразованиями, но 2018 год, год Желтой Земляной Собаки, должен стать первым годом, когда трансформации станут более мягкими и гармоничными. От Собаки также следует ожидать и других позитивных вещей.

Об этом "Обозревателю" рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

С приближением Нового года мне все чаще задают вопросы о том, каким он будет, чего от него ожидать. И хотя год Желтой Земляной Собаки наступит не первого января, а позже, сегодня могу рассказать, каким он обещает быть для мира, для Украины и для каждого человека.

Мы знаем о существовании множества эзотерических школ, каждая из которых представляет свою астрологическую систему. Например, большинство из нас знакомы с западной астрологией, кто-то слышал об авестийской астрологии, об индийской астрологии джйотиш. Есть также монгольская школа астрологии, японская. Систем много, но удивительно то, что все они совпадают в ключевых позициях - как в математике. Есть много способов решения уравнения, но в результате переменные во всех способах решения одни и те же.

Основные эзотерические школы мира ориентированы на то, что 2018 год будет годом Желтой Земляной Собаки.

Принято считать, что такой год приводит к стабильности. Но нужно также понимать, что мы живем во эпоху перемен.

Еще в 2010 году шаманы разных направлений, разбросанные по всему миру, сказали примерно одно и то же: старая эпоха, которая длилась много тысяч лет, заканчивается, и в жизни земли начинается новая эпоха.

Смене эпох обычно сопутствуют 13 "крылатых лет".

Шаманы считают, что эти 13 крылатых лет начались в 2011 году, а закончатся в 2024 году. То есть 2025 год будет первым годом новой эпохи. Когда законы новой эпохи установятся, можно рассчитывать на стабильное развитие общества.

Кстати, если рассматривать вопрос с точки зрения ведической астрологии, то в "Бхагавад-Гите" сказано, что очередная планетарная ночь закончится и начнется новый планетарный день, когда Солнце, Луна и Юпитер будут в знаке Рака в благоприятной констелляции к звезде Сириус. 13 июля 2013 года эта констелляция произошла.

Кстати, 8 июля 2013 года астрономы зафиксировали комету Исон, которая прошла через созвездия Рак, Лев, Деву, Весы и Скорпион и в 7-м градусе Стрельца. Когда комета была по другую сторону солнечного диска, в ночь на 29 ноября, она взорвалась. Буквально через два часа после взрыва кометы у нас в государстве начался Майдан. Люди начали требовать перемен. Подобные процессы произошли и на севере Мексики, и в Таиланде, и по всему миру.

Таким образом, 13 "крылатых лет" вызовут кардинальные перемены в человечестве. Выйдут на арену новые финансовые и политические системы, возникнет новый способ экономической организации общества и новые духовные учения.

Но перемены будут вводиться постепенно, не в одночасье. Для нас эти события будут казаться незначительными, но за 13 лет они приведут к существенным переменам. В 2025 году мы обнаружим, что живем уже в совершенно другом мире.

Тем не менее в первые годы перемены были достаточно жесткими – они сопровождались противостоянием, кровопролитием и тому подобным. Первые пять лет после окончания планетарной ночи все силы двигались в очень жестком русле – как горная река, которая со всех сторон ограничена огромными скалами и может течь только по этому узкому руслу.

Но в 2018 году эти силы, наконец, вырвутся из гор, река начнет разливаться по полям и равнинам, и острота процессов существенно снизится. Теперь они будут проходить мягко и зачастую безболезненно.

Этот год будет первым, когда перестройка будет продолжаться, но она уже не будет такой болезненной.

Хотел бы также пояснить, какую планету следует считать планетой 2018 года. Большинство астрологических школ почему-то считает, что этот год будет находиться под властью планеты Меркурий, который отвечает за торговлю, налоги, транспорт, связь, интернет, аэропорты, железные дороги и за все, что движется.

Но мы с этим прогнозом не согласны, потому что в древних культурах, в том числе ведических, господствующая планета определяется, основываясь на том, какая планета правит в день зимнего солнцестояния – 22 декабря. Именно она задает ритмы до следующего солнцестояния.

22 декабря 2017 года выпадает на пятницу, день Венеры, поэтому именно она будет главенствовать весь следующий год.

Венера символизирует любовь, сотрудничество, симпатию, стремление к договоренности, а также большой урожай, сохранение и приумножение урожая.

Эти характеристики года удивительным образом совпадают с прогнозами, которые озвучили астрологи Азии - они, опираясь на Желтую Собаку, говорят, что этот год будет периодом стабильности и безболезненного решения наболевших вопросов. А это по описанию больше подходит к Венере, а не к Меркурию. Меркурий – планета непрерывного, часто хаотичного и бессмысленного движения. В следующем году этого быть уже не должно.

Источник: https://from-ua.com