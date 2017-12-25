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Навального выдвинули в президенты России
Российский ЦИК ранее предупреждал о невозможности его регистрации кандидатом
В Москве 24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.
"За" высказались 746 участников собрания, голосовавших против или воздержавшихся не было, пишет "Радио Свобода".
Сборы инициативной группы в Москве прошли на пляже в Серебряном бору. После голосования Навальный вышел на сцену со своей семьей – женой и детьми, и заявил: "Мы готовы выиграть эти выборы, мы готовы и выиграем эти выборы".
Говоря о бойкоте в случае недопуска к участию в выборах, Навальный заявил, что на этих выборах намерен выиграть.
"Невозможно признать кампанию, на которую не допущен реальный кандидат. Мы не признаем эти выборы, но мы не устранимся. Мы будем вести кампанию в стране, чтобы как можно больше людей эту кампанию не признали. Только попробуйте не пустить нас на выборы, мы устроим забастовку!", – заявил политик.
В конце выступления Навального в зал выпустили конфетти.
Председателем собрания избрали юриста команды Навального Ивана Жданова. По его словам, команда Навального надеется подать документы в ЦИК для выдвижения политика 24 декабря.
На 24 декабря запланировано собрание инициативных групп по выдвижению Навального еще в 20 городах России.
Во Владивостоке, в частности, сторонники Навального уже проголосовали за его выдвижение в качестве кандидата в президенты России. На собрании группы избирателей за участие Навального в выборах проголосовали более 600 человек.
В Новосибирске и Красноярске на таких же собраниях также выдвинули кандидатуру Навального, в каждом из этих городов на собрание пришли более 500 человек.
По избирательному законодательству РФ, кандидата, который баллотируется на пост президента как самовыдвиженец, должна выдвинуть группа избирателей численностью не менее 500 человек.
ЦИК России неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован как кандидат из-за судимости – в 2013 году он был осужден на 5 лет условно по делу "КировЛеса". Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но потом суд в Кирове снова назначил такое же наказание.
Навальный считает свое выдвижение законным и продолжает предвыборную кампанию.
Также в президенты выдвинули Сергея Полонского – бизнесмена, обвиняемого ранее в мошенничестве. Решение приняла инициативная группа из 520 человек.
Кроме того журналист Олег Лурье выдвинут инициативной группой кандидатом в президенты РФ.
Как сообщил сам Лурье в своем Facebook, основой программы он считает "борьбу с жуликами и ворами".
На съезд "Единой России", который состоялся 23 декабря, поддержали решение действующего президента РФ Владимира Путина о самовыдвижении на выборах в 2018 году.
Коммунистическая партия России на съезде 23 декабря официально выдвинула кандидатом в президенты директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Многолетний участник в президентских гонках Геннадий Зюганов баллотироваться отказался.
Также 23 декабря предвыборный второй съезд "Гражданской инициативы" выдвинул кандидатом на пост президента РФ Ксению Собчак.
Как известно, президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, выборы президента
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