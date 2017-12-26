В "ЛНР" очередная пропажа российского "освободителя" "русского Донбасса": мать боевика умоляет помочь в розыске сына-потеряшки

26.12.2017 10:31

Обращение матери боевика было распространено в соцсетях еще в начале текущего декабря, но до сих пор сын на связь так и не вышел, о нем нет никакой информации. Мать террориста снова просить помочь ей в поисках сына - "освободителя" "русского Донбасса". Пропавший без вести оккупант родом из аннексированного Севастополя, передает "Диалог.UA".

"Ибрагимов Андрей. Последний раз выходил на связь 17 ноября 2017 г. из Луганска", - сообщила в соцсети его подруга Надежда Субботина, которая также поддерживает "русский мир".

Взгляды боевика разделяет и его мать. Она считает, что ее сын защищает на востоке Украины "свою Родину - Россию". В то же время, судя по опубликованному фрагменту письма женщины, в пропаже сына она винит "МГБ" луганских боевиков. Она написала, что в квартире сына был произведен обыск, исчезли дорогие вещи, золото, техника.

Сам боевик был избит, у него после этого немеют конечности, наемника вынудили подписать бумаги, но матери он так и не рассказал, что именно случилось, когда она к нему приехала в Луганск. После того как женщина уехала обратно, сын перестал выходить на связь - она не знает, где он и жив ли.