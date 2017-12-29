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Три войны и новое государство: обнародован ужасающий прогноз на 2018 год
В 2018 году в мире может вспыхнуть три войны — между США и Северной Кореей, между Ираном и Израилем, а также между Ираном и Саудовской Аравией. Кроме того, на карте мира может появиться новое государство — Курдистан. Об этом идет речь в блоге доктора исторических наук Юрия Фельштинского на "Обозревателе".
"Самой большой угрозой в 2018 году кажется вероятная Вторая корейская война. Она начнется ударом США по Северной Корее. Но последствия этого удара абсолютно непросчитываемы. Эти удары могут привести к быстрой и блистательной победе Америки над северокорейской коммунистической диктатурой и объединению Кореи под главенством Южной Кореи, но могут привести и к затяжной Второй корейской войне и гибели сотен тысяч и даже миллионов людей, не говоря уже о существующем риске использования воюющими сторонами ядерного оружия", — отметил он.
Вторым по взрывоопасности, считает Фельштинский, является ближневосточный регион из-за возможного военного противостояния с одной стороны Ирана и Израиля, а с другой — Ирана и Саудовской Аравии. Стороной-агрессором в этих конфликтах является Иран.
"Думаю, что в 2018 году мы можем также стать свидетелями попыток создания нового государства — Курдистана, что нарушит стабильность еще и в Турции", — подытожил он.
Теги: США, Донбасс, война, Израиль, Иран, Саудовская Аравия, Северная Корея
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