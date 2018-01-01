- Россия из-за свинины готова покинуть ВТО21:00
- "Полицейский" из "ЛНР" во время массовой драки в Петербурге ранил местного жителя19:50
- В Госдуме РФ хотят "вернуть" половину Украины?16:36
- По книге автора "Игры престолов" снимут еще один сериал15:52
- Ведущий актер "Игры престолов" устроил дебош: опубликовано видео06:56
- Украина получила первую партию самых дешевых авто в мире. ВИДЕО 21:06
- На Донбасс или в Сирию: оккупанты массово забирают крымчан в армию14:54
- Российских олигархов охватила агония из-за санкций США: окружение Путина "штурмует" Вашингтон и идет на крайние меры12:34
- В США задались вопросом, что будет, если Россия повредит интернет-кабели в океане 12:15
- "Украина без российского газа жить не сможет", - российские власти утверждают, что Украина скоро замерзнет без газа из России11:34
Щупальца - до трех метров: ученые обнаружили новый вид гигантских осьминогов
Осьминогов разделили по генам на две группы.
Ученые обнаружили новый вид гигантских осьминогов. Их решили поделить на две генетические группы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Ученые из Аляскинского тихоокеанского университета проводят эксперимент, в результате которого гигантские осьминоги были ими разделены на две группы. Разделение произошло по генетическим признакам, внешнему виду.
Сообщается, что одна из выделенных групп осьминогов, по мнению ученых, представляет собой абсолютно новый вид. Они имеют кожную перепонку по бокам туловища, кожные складки на их мантии отсутствуют. Известно, что новый вид осьминогов обитает в северной части Тихого океана, их вес составляет около 71 килограмма, а щупальца достигают трех метров. Для жизнедеятельности океанический житель выбирает как прибрежные воды, так и морские глубины. Основным источником его питания являются креветки, моллюски, ракообразные и мелкая рыба.
Ранее сообщалось, что биологи изучали два таксона, которые образуют гигантские осьминоги обитающие около Аляски, сосредоточив основное внимание на исследовании популяции в целом. Детальное изучение данного вида морских обитателей было сделано только сейчас Дэвидом Щилом и Натаном Холленбеком, которые после завершения исследования разместят всю собранную информацию в специальном научном журнале.
Теги: Донбасс, ученые, осьминог
- Сенсационное заявление ученых! На ЧАЭС прогремел небольшой ядерный взрыв
- На глубине 3 700 метров нашли фантастическое существо (ВИДЕО)
- Во всем мире мед отравлен инсектицидами
- Ученые ДНР уверяют, что могут экономить топливо с помощью пузырьков
- Кипрский банк заморозил активы Ахметова: сумма впечатляет
- У найкрутішому і найдорожчому ресторані зіграли весілля року "ДНР"
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика22:26
- Мариупольский горсовет усилил охрану22:05
- Боевики "ДНР" готовят газовую атаку21:47
- У Авдеевки готовится "замес"?20:30
- Важно для Донбасса: опубликована полезная информация для тех, кто живет у линии разграничения20:00
- Озвучена шокирующая статистика из Авдеевки19:18
- Какие преимущества дает справка ВПЛ18:50
- На Донетчине в здании бывшей больницы нашли арсенал18:30
- С донбасского фронта пришли замечательные новости18:08
- Жители оккупированной Луганщины прозрели18:05
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика22:26
- Мариупольский горсовет усилил охрану22:05
- Боевики "ДНР" готовят газовую атаку21:47
- Чубаров пояснил, что поможет освободить Крым21:25
- Россия из-за свинины готова покинуть ВТО21:00
- У Авдеевки готовится "замес"?20:30
- Важно для Донбасса: опубликована полезная информация для тех, кто живет у линии разграничения20:00
- "Полицейский" из "ЛНР" во время массовой драки в Петербурге ранил местного жителя19:50
- Порошенко лишил гражданства Украины более 5 тысяч человек19:38
- Озвучена шокирующая статистика из Авдеевки19:18
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Как гадать на Рождество 2018
- Курс доллара издевается над украинцами: что произошло