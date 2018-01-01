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В Мексике футболист убил арбитра за красную карточку

01.01.2018 20:12
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В Мексике футболист убил арбитра за красную карточку

Инцидент произошел в поединке любительских команд

Футбольный судья в Мексике скончался в больнице после того, как получил травму головы в результате нападения игрока.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел во время матча любительских команд. По данным издания, травму арбитру Хосе Вальдемару Эрнандесу Капитильо нанес игрок, которому он показал красную карточку. После игры рефери без сознания был доставлен в больницу города Халапа, неделю находился в коме и умер.

"Сейчас принимаются меры, чтобы после смерти нашего коллеги справедливость восторжествовала", – сказал президент Ассоциации арбитров Мексики Валентин Рамирес.

Причастный к инциденту футболист взят под стражу.

Напомним, что во время матча второго дивизиона в Чили один из футболистов попытался задушить главного арбитра встречи за красную карточку и пенальти.

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, футбол, Мексика
 
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