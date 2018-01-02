Майдан в Иране, резко выросло число жертв массовых беспорядков. ВИДЕО

02.01.2018 10:31

Девять человек погибли в ходе антиправительственных протестов в Иране ночью 2 января. Таким образом общее количество жертв за шесть дней демонстраций, которые обернулись массовыми беспорядками, возросло до 20 человек, пишет The Times of Israel, передает obozrevatel.com.

Государственное иранское телевидение сообщило, что шесть человек были убиты во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан. Мятежники, по данным СМИ, пытались украсть оружие.

Кроме того, 11-летний мальчик и 20-летний парень были убиты в городе Хомейнишар, а в районе Наджафабада был убит один из членов военизированной революционной гвардии Ирана. Все они были застрелены из охотничьих винтовок.

"Некоторые вооруженные демонстранты пытались захватить некоторые полицейские участки и военные базы, но столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны сил безопасности", - говорится в заявлении государственного телевидения.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Кэтрин Рэй заявила, что Брюссель мониторит ситуацию в Иране.

"Евросоюз следит за демонстрациями в Иране. Мы контактировали с иранскими властями, мы ожидаем, что право на мирную демонстрацию и свободу выражения будет гарантировано после публичных заявлений президента Роухани", - сказано в ее сообщении в Twitter.

В свою очередь, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что протестные акции в стране проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведут с Тегераном некоторые государства.

По его словам, за протестами стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия — именно они руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение демонстраций.

"На основе нашего анализа около 27 процентов новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством", — сказал Шамхани.

Это вмешательство из-за рубежа, считает он, направлено на то, чтобы затормозить развитие Ирана. Протесты, по его мнению, "закончатся через несколько дней".