С 1 января в Туркменистане запрещены автомобили черного цвета

02.01.2018 09:17

В Ашхабаде черные машины эвакуируются прямо с автостоянок и перевозятся на штрафстоянку дорожной полиции. Об этом сообщает «Радио Свободы. Туркменестан», передает inforesist.org.

Уже более двух месяцев автостоянка на улице Юбилейной в столице Туркменистаназаполнена машинами темных цветов. Как отмечается, автомобили были фактически арестованы и эвакуированы по требованию полиции.

Несколько дней назад машины начали возвращать их владельцам, но под расписку о том, что они обязуются перекрасить автомобили в белый или светлые тона.

С января 2018 года эксплуатация машин черного цвета в стране запрещена. Новые требования привели к тому, что услуги по перекраске автомобилей в автосервисах выросли в цене в два раза — до $1000.

Импорт в Туркменистан автомобилей черного цвета был запрещен с января 2015 года. Работники таможни не смогли объяснить запрет. На вопросы они отвечают, что «белый цвет приносит удачу».

Как отмечают местные СМИ, белый — любимый цвет президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, верящего в приметы и суеверия.