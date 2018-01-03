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Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей
Переговоры должны начаться по линии спецсвязи
После того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал добро на участие спортсменов КНДР в южнокорейской Олимпиаде-2018, он распорядился открыть для переговоров закрытую горячую линию с Южной Кореей. Об этом, со ссылкой на северокорейского чиновника, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что специальная линия связи будет открыта уже в среду, 3 января, начиная с 06:30 по местному времени.
Ранее Ким Чен Ын выразил готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхенчхане. Он заявил, что КНДР готова принять все необходимые меры, в том числе направить делегацию, или в ближайшее время провести встречу властей Севера и Юга.
По его словам, 2018 год будет юбилейным для празднования 70-летия основания КНДР, и благодаря зимним Олимпийским играм "станет также значительным годом для Севера и Юга".
Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме. Согласно предложению южнокорейской стороны, эти переговоры могут пройти 9 января.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Южная Корея, Ким Чен Ын
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