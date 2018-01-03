Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей

03.01.2018 10:49

Переговоры должны начаться по линии спецсвязи

После того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал добро на участие спортсменов КНДР в южнокорейской Олимпиаде-2018, он распорядился открыть для переговоров закрытую горячую линию с Южной Кореей. Об этом, со ссылкой на северокорейского чиновника, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что специальная линия связи будет открыта уже в среду, 3 января, начиная с 06:30 по местному времени.

Ранее Ким Чен Ын выразил готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхенчхане. Он заявил, что КНДР готова принять все необходимые меры, в том числе направить делегацию, или в ближайшее время провести встречу властей Севера и Юга.

По его словам, 2018 год будет юбилейным для празднования 70-летия основания КНДР, и благодаря зимним Олимпийским играм "станет также значительным годом для Севера и Юга".

Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме. Согласно предложению южнокорейской стороны, эти переговоры могут пройти 9 января.

Источник: https://www.segodnya.ua