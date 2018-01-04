Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Каждый 10-й европеец не может позволить себе обогревать дом

04.01.2018 14:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Каждый 10-й европеец не может позволить себе обогревать дом

В 2016 году в странах Европейского Союза 9% населения не могли позволить себе достаточно обогревать свои дома. Об этом сообщает Евростат, передает inforesist.org.

Наибольшая доля людей, которые утверждают, что не могут достаточно обогреть свой дом, была зарегистрирована в Болгарии (39%), за ней следуют Литва и Греция (29%), Кипр (24%) и Португалия (22%).

Менее 2% населения сталкивается с этой проблемой в Люксембурге и Финляндии.



Теги: Донбасс, Европейский союз, отопление, коммунальные услуги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх