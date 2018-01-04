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В Дании украли бутылку русской водки стоимостью более 1 миллиона долларов
В Копенгагене украли бутылку российской водки стоимостью в 1,3 миллиона долларов. Об этом сообщил владелец дорогого напитка Брайан Энгберг на своей странице в фейсбуке, передает vesti-ukr.com.
Мужчина опубликовал изображения предполагаемого вора, полученные при помощи камеры наблюдения, и сообщил о краже в полицию.
Согласно сообщению датского телеканала TV2, бутылка была украдена из бара Café 33, где проходила выставка коллекции различных редких видов водки. "Вор пробыл внутри помещения около 3 минут и из более чем 1000 бутылок выбрал именно эту", - говорится в сообщении.
В беседе с телеканалом Энгберг рассказал, что привез шестикилограммовую бутылку водки «Руссо-Балт», сделанную из золота и серебра, из России примерно полгода назад. Эту водку считают одной из самых дорогих в мире, - отмечает издание.
"Я в отчаянии. Эта бутылка была жемчужиной моей коллекции. Из 1200 моих бутылок водки эта была особенной", - сказал Энгберг. Он считает, что вором мог оказаться его бывший сотрудник, получивший дубликаты ключей от бара и сейфа, в котором хранилась бутылка.
Энгберг сообщил, что одолжил бутылку полгода назад у латвийской компании Dartz Motors, производящей бронированные машины. Компания позиционирует себя в качестве продолжателя традиций дореволюционной автомобильной марки «Руссо-Балт». Украденная бутылка украшена эмблемой с машиной этой марки, принявшей участие в ралли в Монте-Карло в 1912 году. На пробке есть кожа с сиденья этого автомобиля, а также инкрустированный драгоценными камнями герб Российской империи.
В компании заявили, что водка при употреблении проходит в бутылке через специальную насадку, состоящую из бриллиантов.
Полиция Копенгагена расследует кражу.
Теги: Россия, Донбасс, Дания, Копенгаген, кража, полиция, водка
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