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В Дубае съели cамую большую банку черной икры в мире

04.01.2018 13:10
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В Дубае съели cамую большую банку черной икры в мире

Самую большую в мире банку чёрной икры съели гости новогоднего гала-ужина в Дубае, сообщает сайт Известия.
Знаменитый курорт Atlantis, The Palm установил новый рекорд Гиннеса, выставив угощение весом в 50 кг.
Банка икры была выполнена в форме бриллианта и названа в честь мифической жены морского бога Посейдона – Клейто.
В мероприятии приняли участие более 5 тыс. гостей, которые ели икру специально изготовленными перламутровыми ложками.



Теги: рекорд, Дубай, икра, банка
 
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