Плохие новости для Путина: журналист расскрыл будущее России

05.01.2018 19:45

Паника среди российской элиты из-за возможных санкционных списков США может спровоцировать бунт против президента РФ Владимира Путина весной 2018 года.

Об этом заявил журналист-международник Иван Яковина в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале "ZIK".

"Среди политико-экономических элит РФ настроение близок к паническому. Все пытаются узнать попадут лично они, их дети, жены в санкционные списки, так как ожидается, что там будут сотни, а может даже тысячи людей", - рассказал он.

Журналист подчеркнул, что в России есть глава "Роснефти" Игорь Сечин, который может прийти к любому и отобрать все имущество. Поэтому гарантии Путина никому не помогут.

"Все разумные люди держат свои деньги на Западе. Но если на Западе держать их будет невозможно, то остаются грустные варианты. Поэтому эти люди сейчас действительно в панике", – отметил Яковина.

Согласно его прогнозам, в начале весны паника даст о себе знать.

"Я думаю, что это будет очень интересный вариант, не исключаю даже, что они могут организовать бунт против Путина", – резюмировал журналист.

Источник: https://from-ua.com