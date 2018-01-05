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Самая волосатая девушка мира вышла замуж: шокирующее ВИДЕО
Супатра Сасупфан из Бангкока, которая была официально признана "самой волосатой" девушкой в мире, выходит замуж.
Как сообщает Мedialeaks, девушка из Таиланда страдает от редчайшего наследственного заболевания, синдрома Амбраса. О том, что с ней что-то не так, ее родители узнали уже через несколько месяцев после рождения.
Началось всё с того, что Супатра родилась с аномально маленькими ноздрями и с трудом могла дышать — приходилось подключать её к специальному аппарату. Другие особенности проявились через несколько недель: у девочки стали по всему телу и на лице расти волосы.
Через несколько лет растительность на лице Супатры стала такой густой, что полностью закрывала ее лицо. В 2010 году Книга рекордов Гиннеса включила её имя в свои списки, и она официально стала самой волосатой девушкой в мире. В остальном Супатра была обычным ребёнком: любила мультики, игры с друзьями, в школе — увлекалась математикой и музыкой.
"Сама я себя не чувствую какой-то особенной, у меня много друзей. То, что я волосатая, делает меня особенной. Да, были люди, которые издевались надо мной, называли "обезьяньей мордой", но теперь они так не делают. Я совершенно привыкла к своему виду. Ничего особенного я не чувствую, потому что всегда была такой. Только иногда волосы мешают видеть, когда слишком отрастают. Надеюсь, однажды меня вылечат", - говорит она.
В свои 17 лет девушка встретила молодого человека, который завоевал её сердце.
Для того, чтобы выглядеть нормально девушке постоянно приходится бриться.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, генетика, волосы, свадьба, шок
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