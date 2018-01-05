Уборщик обнаружил находку на тысячи долларов

05.01.2018 09:32

В Дубае уборщик обнаружил в столице ОАЭ сумку с бриллиантами и золотом

Рабочий индийского происхождения Винакатар Амана Мотабато не медля отнес свою находку в полицейский участок, пишет StepFeed.

Издание сообщает, что сумка была найдена мужчиной во время уборки одного из зданий в районе Аль Кузейс. Правоохранители ее содержимое оценили в 55 тысяч долларов (больше 200 тысяч дирхамов).

За свой поступок мужчине вручили благодарственную грамоту, а также специальный подарок. Что именно за подарок был вручен мужчине, не сообщается.

Напомним, как передавала Politeka, у берегов Папуа-Новой Гвинеи ученые обнаружил обломки пропавшей австралийской подлодки, которую разыскивали более 100 лет, с целью поисков подлодки проводились 13 экспедиций.

Источник: Politeka